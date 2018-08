Ce 1er août... Jour du dépassement de notre empreinte écologique !

Ce jour, nous vivons à crédit !

Ce mercredi, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut renouveler en un an : c’est le jour du dépassement de notre empreinte écologique. Nous vivons donc à crédit !

Le 1er août... Le " Global Overshoot Day ", littéralement " le jour du dépassement global ", indicateur dont l’objectif est de sensibiliser le monde à la notion d’empreinte écologique. Entre le 1er janvier et le 1er août 2018, l’humanité a consommé les ressources que la nature peut produire en un an. Incroyable non ?

L’empreinte écologique … explose toujours plus rapidement

Cet indicateur, inventé par les créateurs du concept d’empreinte écologique, sensibilise aux conséquences de la surexploitation des ressources fournies par la nature et permet des comparaisons entre régions du monde.

Selon l’organisation non gouvernementale canadienne Global Footprint Network, à partir du 2 août 2018, et jusqu’à la fin de l’année, les Terriens vivent d’une certaine manière au-dessus de leurs moyens, empruntant des ressources naturelles à la Terre et aux générations futures. Déforestation, sécheresses, érosion des sols, perte de la biodiversité terrestre et marine, dérèglement climatique… Les conséquences de cette surexploitation se font déjà sentir.