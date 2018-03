Catman... Un mini super héros !

Shon Griffin est un petit garçon américain de 6 ans et, comme la plupart des enfants, il adore les animaux. Mais ce qu’il aime aussi par dessus tout, c’est les déguisements de super-héros. Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable ? Un mini Catman absolument fondant.

À chaque fois que Shon rend visite à son oncle Kris Papiernik et à sa tante Kia Griffin, deux bénévoles venant en aide aux chats des rues de Philadelphie depuis 11 ans, il ne désire qu’une seule chose : se joindre à eux pour prêter main forte.

Le couple a formé un groupe local de volontaires, Kolony Kats, qui accomplit un travail journalier sur le terrain afin de nourrir, soigner et stériliser ces chats errants ; le but ultime étant de leur trouver des adoptants.

Kia Griffin explique l’implication et le dévouement de son neveu :

" On l’appelle Catman. Une fois, un chat, Bug, ne voulait tout simplement pas coopérer pour se faire vacciner et castrer. Rien de ce qu’on essayait ne fonctionnait. Cependant, j’avais remarqué que Shon avait formé un lien immédiat avec les chats, alors je l’ai laissé aider. Les chats se sont tout de suite pris d’affection pour lui. Bug s’est rapproché directement de Shon, s’est frotté contre ses jambes et lui a permis de le caresser. "

Depuis ce jour, Shon rend régulièrement visite aux protégés de sa tante, déguisé avec les costumes de ses super-héros préférés. Il nourrit les chats et, surtout, leur donne beaucoup d’amour. Sa tante Kia explique ceci :

" Il leur gratte le ventre et la tête. C’est incroyable de voir ces chats qui ne veulent même pas nous laisser les toucher avoir immédiatement ce contact avec lui. Il doit avoir cet effet magique que les chats peuvent ressentir. "

C'est un super héros non ?

Sources : POSITIVR