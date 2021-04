Catherine Zeta-Jones révèle les secrets de la longévité de son couple avec Michael Douglas

L’amour et Hollywood ont rarement fait bon ménage. Pourtant les deux stars du grand écran que sont la Britannique Catherine Zeta-Jones et l’Américain Michael Douglas réussissent là où beaucoup d’autres couples du 7ème art ont échoué : sur la longévité. Les deux tourtereaux forment un couple solide depuis désormais 23 ans.

Catherine Zeta-Jones, 51 ans et Michael Douglas, 76 ans, filent le parfait amour depuis 23 ans. Dans une interview à WSJ Magazine, l’actrice estime que l’humour et le respect font office de ciment de leur couple.

Lors d’un entretien accordé le 5 avril au WSJ Magazine, Catherine Zeta-Jones s’est confiée sur son union avec l’acteur et producteur, pourtant bien plus âgé qu’elle.

►►► À lire aussi : La femme de Stromae partage une photo de leur fils : les internautes fondent

"Tout d’abord, nous nous amusons énormément ensemble. Mon mari a 25 ans de plus que moi, ce n’est pas un secret. Dans n’importe quelle relation, cela serait anormal s’il n’y avait pas des hauts et des bas", a déclaré la comédienne britannique de 51 ans tout en dévoilant les ingrédients de leur passion indestructible :

La constante, c’est l’amour et le respect. Nous n’avons jamais perdu notre sens de l’humour et nous apprécions la compagnie l’un de l’autre.

"Mon mari et moi passons beaucoup de temps ensemble car, contrairement à bien d’autres couples, nous n’avons jamais eu un travail avec des heures fixes. On est soit à fond, soit libres. Je travaille vraiment 16 heures par jour, ou je ne travaille pas. Il fait la même chose, ou pas. Donc nous avons eu dans notre relation d’énormes moments où nous avions du temps et où nous le passions seulement à deux. […] On respecte mutuellement l’espace de l’autre, et notre humour est durable" savoure-t-elle.

Mariés en novembre 2000 à New York, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas sont les heureux parents de Dylan 20 ans et Carys 17 ans.