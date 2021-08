Catherine Deneuve vend aux enchères 125 paires de chaussures pour les Restos du Cœur

L’icône française du 7e art vend aux enchères des paires prestigieuses de sa collection de chaussures personnelle pour la bonne cause à la maison Artcurial.

Dans la collection, on recense notamment des escarpins, sandales, cuissardes, bottines allant de la pointure 37 à 39,5 de grandes marques comme Louboutin, Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton, Balenciaga ou encore Prada, "portés à l’occasion de tapis rouges ou aux premiers rangs des défilés".

Les Restos du Cœur se montrent évidemment ravis de cette nouvelle. "Les Restos du Cœur remercient chaleureusement Catherine De­neuve de soutenir notre association et ses missions sociales, toujours plus nombreuses et essentielles en cette période difficile pour tant de personnes" a lancé Patrice Douret, Président de l’association des Restos du Cœur, avance aussi le média français.

Ce n’est pas la première vente aux enchères réalisée par Catherine Deneuve. En 2019, elle avait déjà donné 129 vêtements de sa collection Yves Saint-Laurent rappelle BFMTV. Bénéfices de l’opération : 900.000€.