Casting série: Tournez dans une série aux côtés de François Damiens

La série, tournée cet automne, s’intitulera "Mauvaise pioche" est une adaptation de la série britannique "The Wrong Mans". Deux employés (François Damiens et Vincent Dedienne) se retrouvent emberlificotés dans une spirale de crimes et de conspiration..

Et pour le tournage de cette série réalisée par Fred Scotlande, on recherche des figurants âgés de 16 à 80 ans et vivants à proximité des villes de Bruxelles ou Namur. Ce tournage est prévu à partir du 11 octobre prochain et sera rémunéré.

Intéressé ? Envoyez votre candidature à l’adresse e-mail mauvaisepioche44@gmail.com avec votre nom, prénom, âge, numéro de téléphone, code postal et une ou deux photos. Les candidat·e·s seront contacté·e·s personnellement vers le 7 octobre

