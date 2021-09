Casting h/f de 16 ans à 80 ans pour une série en compagnie de François Damiens

La série, tournée cet automne, s’intitulera "Mauvaise pioche" est une adaptation de la série britannique "The Wrong Mans" Deux employés (François Damiens et Vincent Dedienne) se rertrouvent emberlificotés dans une spirales de crimes et de conspiration..

Et pour le tournage de cette série réalisée par Fred Scotlande, on recherche des figurants âgés de 16 à 80 ans et vivants à proximité des villes de Bruxelles ou Namur. Ce tournage est prévu à partir du 11 octobre prochain et sera rémunéré.

Intéressé ? Postulez en envoyant des photos récentes, vos nom, prénom, âge, taille, ville de résidence et vos coordonnées mail et téléphone. C’est via le lien INSCRIVEZ-VOUS