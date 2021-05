Carnet rose pour Jenifer : elle serait maman pour la troisième fois

OK ça fait 1h30 que le concert est commencé et je viens juste de capter que Jenifer était enceinte ????????‍♀️ #JeniferEnLiveStream

Première gagnante de la Star Academy, Jenifer apparaîtra prochainement dans un documentaire retraçant l’histoire de ce divertissement phare du début des années 2000.

Elle a d’ailleurs partagé un texte sur son compte Instagram, se remémorant avec nostalgie l’aventure qui lui a ouvert les portes de sa carrière musicale : "Le soir du 20 octobre 2001, je découvrais le fameux château de Dammarie-les-Lys, entre pudeur et insouciance. Je n’avais que 18 ans, et cette aventure s’apparentait plus pour moi à un départ en colonie de vacances qu’à un rêve de star. Très vite, j’ai compris qu’au-delà d’un 'divertissement' pour la télé, c’était un véritable challenge qui m’attendait et de superbes rencontres".