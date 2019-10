Carnet de deuil : pour mieux vivre le deuil

La Vie du bon côté - Comment mieux vivre les pertes et les ruptures ? - 25/10/2019 Sylvie HONORE //« Carnet de deuil » par Nathalie Hanot. Nathalie Hanot est belge. Elle est psychologue formée à diverses approches, notamment l'accompagnement du deuil et du burnout. Avec son Journal Créatif, l'hypnose, l'art et les symboles psychologiques du tarot, elle a développé plusieurs approches créatives d'accompagnement par l'image. Comment mieux vivre les pertes et les ruptures ?