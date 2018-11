Carine Zanella : " L'amende ne sera pas supprimée "

Deux mamans accusent le TEC d’avoir trouvé le moyen de se faire une grosse somme d’argent en infligeant une amende de 10€ à des écoliers qui n’avaient pas validé leur abonnement au moment de monter dans le bus. Une amende pour ne pas avoir validé un abonnement, c’est exagéré ? C’est dans La Meuse Verviers que deux mamans accusent le chauffeur d’un bus d’avoir piégé leurs enfants et le TEC d’avoir trouvé le moyen de se faire une grosse somme d’argent. À la sortie de l’école, de nombreux élèves attendent leur bus. Lorsqu’il arrive, le chauffeur ouvre toutes les portes, ils sont alors nombreux à ne pas valider leur abonnement sur la seule machine qui se trouve à l’avant du bus. Un peu plus loin, un contrôle est effectué, onze agents du TEC et huit policiers contrôlent les passagers. 10€ d’amende sont infligés à tous ceux qui n’ont pas validé leur abonnement. Si l’amende n’est pas payée, elle montera à 53€. Une amende pour ne pas avoir validé un abonnement, c’est exagéré ? Carine Zanella, directrice marketing et porte-parole des TEC Liège-Verviers : " Cette amende va effectivement être confirmée, puisque lorsque les parents achètent un abonnement à leurs enfants, les conditions d’utilisation stipulent clairement que l’utilisateur doit valider son titre de transport. Par ailleurs, ces informations se trouvent sur tous les supports du TEC, que ce soit dans le bus, sur le bus, sur les dépliants, sur le site info, sur les girouettes à l’avant du bus. Nous faisons également de grandes campagnes d’information pour inciter les clients à valider. "

Pourquoi la validation est-elle obligatoire ? La porte-parole des TEC Liège-Verviers, répond : " Elle nous permet de bien connaître l’utilisation et la fréquentation des bus. Pour nos statistiques d’une part, mais surtout pour assurer le confort du chauffeur et de la clientèle. Si on a des bus qui sont surchargés, on le voit par rapport aux nombres de validations. Dans ce bus ici, il n’y a que deux valideurs à l’entrée du bus." Selon les mamans, il y a tellement de monde dans le bus que c’est impossible pour tous ces enfants de valider leur abonnement. Carine Zanella justifie : " Les clients sont invités à monter par l’avant pour valider leur carte. Il peut arriver qu’ils montent par l’arrière, ils doivent s’organiser pour valider leur titre de transport. Mais l’obligation de monter à l’avant est bien réelle." Pourquoi y a-t-il seulement deux valideurs dans le bus ? La porte-parole argumente : " Nous allons prochainement installer des valideurs supplémentaires dans certains bus. C’est en cours, mais en attendant les clients sont invités à l’avant du bus. "

Le chauffeur était-il au courant de ces contrôles ? Carine Zanella, répond : " Le chauffeur ne sait pas qu’il y a un contrôle. Par contre les écoles sont toujours informées de ces contrôles et elles sont d’ailleurs demandeuses. Donc dans ce cas-ci, les écoles avaient été informées de l’organisation de ce contrôle. Mais je ne dirais jamais que c’est la faute de l’école de ne pas avoir rappelé qu’il faut valider son abonnement, tout client du TEC qui est détenteur d’un abonnement doit savoir qu’il faut le valider. Je rappelle que nous organisons très régulièrement des opérations de contrôle STIB avec l’aide de la police. Je signale aussi que ce contrôle à Welkenraedt s’est déroulé sans incident et dans le calme. C’est un contrôle normal et à partir du moment où des personnes n’ont pas validé leur titre de transport, elles perçoivent une amende. "