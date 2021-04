Cap sur la ville de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes

On s’échappe en Auvergne-Rhône-Alpes pour différents voyages gourmands et d’alléchantes expériences à vivre dans les plus beaux territoires de la région. Et pour entrer dans cette région, on va passer par la grande porte : cap sur la ville de Lyon, la capitale de la région.

Cap sur la ville de Lyon ! La ville de Lyon est accessible à 6, 7 heures de voiture depuis nos frontières par la fameuse Autoroute du Soleil. Emprunter la voiture est une excellente idée si vous voulez ensuite rayonner dans la région. L'occasion rêvée de vous offrir un roadtrip gourmand. Vous n'avez pas de voiture ? Pas de panique, il est également possible de se rendre à Lyon en train. Il faut compter 3h43 de trajet direct depuis Bruxelles- Midi. Organiser un citytrip à Lyon, ça en vaut la peine ! Non seulement, Lyon est la capitale française de la Gastronomie, mais elle est aussi la 2ème ville culturelle de France. Elle compte plus de 7000 lieux dédiés à la culture et près de 5 hectares du centre historique sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Une balade à travers 2000 ans d'histoire À Lyon, il est possible de faire une balade à travers 2000 ans d’Histoire, depuis l’Antiquité jusqu’à l’architecture contemporaine en passant par le Moyen Âge, la Renaissance… Découvrez un joli relief avec les quartiers historiques qui s’étalent sur des collines mais aussi sur une presqu’île qui se trouve entre les deux cours d’eau qui traversent la ville: le Rhône et la Saône. Les berges ont été aménagées d’espaces verts, d’itinéraires de balades à vélo… Tentez une croisière le long des cours d'eau ! Voici une nouvelle manière de découvrir la ville. Vous pouvez aussi louer des petits bateaux sans permis, manger et boire un verre sur les bateaux-bars et les restaurants qui restent à quai.

Cap sur Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes - © Shutterstock

Les Bateaux-Mouches sont originaires de Lyon! En réalité, les Bateaux-Mouches, bien connus à Paris, sont d’origine lyonnaise! Ils ont été amenés à Paris pour la première fois à l'occasion de l’Exposition Universelle de 1867 mais ceux-ci étaient construits à Lyon dans le quartier dit de la "Mouche". Les Bateaux-Mouches étaient déjà exploités par la ville de Lyon 5 ans avant l’exposition universelle pour le transport des voyageurs.

Les Bateaux-Mouches - © Tous droits réservés

Lyon vue d'en haut ! Après une première vue sur la ville depuis l’eau, direction l’esplanade de la Basilique de Fourvière, sur la colline de Fourvière pour découvrir Lyon en hauteur ! La vue aérienne est à couper le souffle. Vous pourrez également apercevoir d’importants vestiges de l’époque antique quand Lyon (Lugdunum, de son nom gallo-romain) était la capitale des Gaules, comme le théâtre, qui pouvait accueillir 10.000 personnes, et où sont aujourd'hui encore organisés des spectacles les soirs d’été : les Nuits de Fourvière. Pour monter jusqu’au sommet de la colline, les trams funiculaires sont à votre disposition. Ce ne sont pas des attractions pour les touristes. Ceux-ci font partie des transports en commun et font partie intégrante de l'expérience lyonnaise.

L’esplanade de la Basilique de Fourvière sur la colline de Fourvière - © Shutterstock

Le Vieux-Lyon Après cette belle vue aérienne, redescendons la colline et revenons les pieds sur terre. Changement d'époque en arrivant dans le Vieux-Lyon, l’un des plus grands ensembles de la Renaissance en Europe. Vous pourrez arpenter les ruelles piétonnes avec de superbes demeures datant des 15ème et 16ème siècles. Vous pourrez y découvrir un grand nombre d’activités : commerces, boutiques, restos… et les fameuses traboules de Lyon ! Ce sont des sortes de passages secrets qui traversent les pâtés de maison en passant par les cours des immeubles.

Les traboules de Lyon, sortes de passages secrets - © Tristan Deschamps

D'autres quartiers à découvrir Vous pourrez aussi marcher dans la Croix-Rousse, une sorte de village dans la ville avec d’anciens immeubles-ateliers où les artisans fabriquaient la soie. N'oubliez pas non plus de vous diriger vers l'épicentre de Lyon en allant vous balader sur la presqu’île. Vous y trouverez le Musée des Beaux-Arts et l’une des plus grandes places piétonnes d’Europe. C’est aussi sur la presqu’île que vous pourrez apercevoir l’opéra de Lyon avec son toit contemporain dessiné par Jean Nouvel.

L'opéra de Lyon dessiné par Jean Nouvel - © ERIC CABANIS - AFP

Ne passez pas à côté des 150 hectares du quartier de la Confluence avec son port industriel réhabilité en éco-quartier avant-gardiste, avec des bâtiments futuristes au bord de l'eau, comme le Musée des Confluences et le gros cube orange percé d’un cône qui abrite des bureaux…

Le Musée des Confluences - © QUENTIN LAFONT

Pour plus d’infos: lyon-France.com et visiterlyon.com