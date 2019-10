Candy - Loïc Nottet nous plonge dans l'univers poétique d'Halloween... C'est de la bombe !

Loïc Nottet crée l'événement et nous donne rendez-vous sur Youtube ce 31 octobre pour découvrir cette pépite Halloweenesque. Une sortie très attendue pour ce court métrage aux allures de conte de fée parsemé des plus belles inspirations des contes d' Hansel et Gretel.

Loïc fait sa Récré de midi pour nous hisser dans les coulisses de ce court métrage

Candy, c'est le meilleur tournage que j'ai fait depuis le début

"J'ai rencontré des gens humainement riches ! "

Grand fan d' halloween, Loïc Nottet a toujours eu cette envie de créer un grand projet autour de cet événement. Non pas en mettant le côté trash et sanglant en avant mais bien en l'abordant sous son versant plus poétique, plus coloré, plus... conte de fée.

Un travail de titan...

"J'ai tout composé seul d'abord avec un pote"... "on a composé puis j'ai écrit l'histoire, j'ai dessiné les costumes, créé les personnages dans ma tête", tout est parti de là.

Ce tournage était complexe car on a tourné 5 nuits durant en des endroits éparpillés dans toute la Belgique. Ce fut l'occasion de rencontres superbes avec des gens humainement riches et d'une grande patience ! Je devais être connecté en permanence avec mon personnage, c'était des journées très longues mais on était cool et donc tout s'est bien passé. C'est vraiment le meilleur tournage que j'ai fait depuis le début !

Un défi/un buzz de plus ?

C'est une marque de fabrique en soi. C'est par le biais de mises en scène que je booste cette visibilité sur les Réseaux Sociaux, c'est ma façon de faire. Au-delà du buzz, le but avant tout est de prendre du plaisir !

Un rendez-vous ... à suivre !

Le 31... ce 31 octobre sur Youtube, vous pourrez découvrir cette perle à minuit ou... peut-être à 10h finalement. Le suspens est de mise. A suivre sur la page facebook de Loïc Nottet pour ne rien râter de ce moment féérique.

Autre rendez-vous à ne pas manquer : Le 25 avril, Loïc sera à Forest National et son EP 5 titres bientôt dispo sur toutes les plateformes musicales.