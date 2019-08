Candice fait le point sur les poires

Les trois variétés principales cultivées et commercialisées en Wallonie sont la Durondeau, la Conférence et la Doyenné du comice.

Parallèlement à la culture classique, la Wallonie a développé un procédé de production intégrée réglementant sévèrement l’utilisation des pesticides, la réintroduction des prédateurs naturels, la limitation des apports d’engrais. Les fruits issus de cette production dite "lutte intégrée" sont commercialisés sous la marque "Fruinet".

La Conférence

Allongée en forme de bouteille, elle est petite à moyennement grosse. Sa saveur est fine et douce. Elle fond dans la bouche. De couleur vert-brun, elle devient jaune pâle à maturité. Sa chair blanche passe au jaune lorsqu’elle est mûre. C’est la poire de couteau par excellence.



La Doyenné du comice

On la surnomme "la reine des poires". Fine et délicate, c’est la meilleure poire de dessert. La chair de ce gros fruit à queue courte dont la couleur est jaune-vert teintée de brun-rouge est blanche et très juteuse.



La Durondeau

Lorsqu’on la cueille, elle présente une peau rugueuse vert foncé avec une teinte brun-rouge. Mûre, elle devient bien dorée. Sa chair est blanche. Cueillie en septembre, cette poire convient exclusivement à la cuisine. A partir d'octobre, elle devient une excellente poire de dessert.

Il existe d'excellents produits dérivés de la poire comme les sirops, les alcools ou les vins de fruits. Les poires sont également utilisées en conserverie et en pâtisserie.

Chausson de chèvre aux oignons et à la poire

Pour 4 personnes

Préparation : 5 min. – Cuisson : 20 min.

4 carrés de pâte feuilletée prête à l’emploi

125g de chèvre frais

1 oignon émincé

1 poire bien mûre coupée en cubes

1 c. à c. de cassonade

1 c. à c. de miel

1 jaune d’œuf

1 c. à c. d’huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 200° (th. 7).

Faites revenir l’oignon dans de l’huile. Salez et poivrez. Laissez cuire sans cesser de remuer jusqu’à ce qu’il soit transparent.

Ajoutez un fond d’eau, le miel et la cassonade. Incorporez la poire en petits cubes. Continuez la cuisson jusqu’à ce que tout le liquide soit évaporé. L’oignon doit être tendre et fondant, la poire juste ramollie.

Déposez 1 belle c. à s. de chèvre au centre de chaque carré de pâte et recouvrez du mélange oignon - poire.

Fermez les chaussons et badigeonnez-les de jaune d’œuf.

Enfournez 10 à 12 min.

Servez en accompagnement une belle salade de mâche avec une vinaigrette au miel.