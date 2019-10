Camp'Air : le camping à l'honneur à Marche-en-Famenne

En matière de tourisme, la province de Luxembourg reste leader en nombres de nuitées. Le secteur des hébergements de plein air, camping, logements insolites, a connu de profondes mutations ces dernières années… Des nouvelles tendances bien présentes au cœur du salon « Camp Air », sixième édition ce mercredi 23 octobre au WEX de Marche-en-Famenne.

Camp’Air est le salon exclusif réservé aux professionnels du tourisme de plein air et de terroir. Il rassemblera plus de 80 exposants et pas moins de 3 conférences et forums, il est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent développer ou créer leurs infrastructures touristiques. Vous aurez l’occasion au sein d’un salon de plus de 3500 m2 de rencontrer les entrepreneurs, fournisseurs et décideurs lors de la journée exclusive du 23 octobre 2019.

Conférences, dégustations, drinks et buffet offerts toute la journée.

Le Salon CAMP’AIR en chiffres

6ème salon wallon consacré aux hébergements de terroir et aux activités de plein air

consacré aux hébergements de terroir et aux activités de plein air 80 exposants provenant de secteurs d’activités diverses

provenant de secteurs d’activités diverses 3500 m2 d’exposition (palais 6)

d’exposition (palais 6) Conférences et réunions

Ateliers pratiques – forums

pratiques – forums Plus de 10.000 Invitations envoyées aux professionnels de Belgique, Luxembourg, France…

envoyées aux professionnels de Belgique, Luxembourg, France… Représentation de 4 secteurs touristiques différents (campings, gîtes, chambres d’hôtes, attractions…)

différents (campings, gîtes, chambres d’hôtes, attractions…) Nouveau : Ecorismo, Partenaire Développement durable

Fort de plus de 70 exposants, le salon présentera encore cette année bon nombre de découvertes et divers produits adaptés aux besoins du public de demain ainsi qu’à nos régions. Avec la volonté de toujours vous proposer des " produits " du futur et en accord avec la nature.

Le salon prend donc une trajectoire écoresponsable plus importante au vu des priorités et du bien-être de nos visiteurs dont les besoins croissants sont de plus en plus spécifiques. Exigences liées au respect de l’environnement. Ainsi, des conceptions exclusives de produits locaux, piscines bios ou autres " accompagnateurs de projet " / orateurs sur le tourisme éco-durable seront sur place pour vous guider au mieux dans vos choix pour le futur " en plein air " que ce soit pour votre hébergement terroir, camping ou encore un hébergement d’appoint destiné à vos visiteurs occasionnels…

Au programme : nouveautés, dégustations terroir, bar, conférences à thème

10h00 Accueil des visiteurs 10h40-11h20 Nouveautés labels "Bienvenue vélo" & "WDQ" 11h30-12h10 Tourisme expérientiel : impact et changement climatique 12h30-13h00 Inauguration Campair 2019 13h00-13h40 Booking online – présentation de l’Outil Régional de Commercialisation (ORC) 13h50-14h30 Mettre en œuvre une démarche de développement durable dans votre camping 14h40-15h20 Labels et certifications environnementales et développement durable pour les hébergeurs 15h30-16h20 Les écogestes en hébergement touristique 19h00 Fermeture des portes

www.campair.be