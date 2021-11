Camille Lellouche : "Toutes les formes de violences qu’une femme peut subir, je les ai subies"

Camille Lellouche quitte la pièce après une blague de mauvais goût sur sa famille, déportée dans les camps de concentration. "Quand je suis revenue 15 minutes après, j’entends au loin 'elle est où cette pute ?'. J’ai un choc. Et je dis 'c’est moi la pute ?'. Il me répond 't’étais où sale pute ?'. Je n’ai pas le temps de réagir qu’il me met une claque, très violente . Il faisait quand même 120 kilos, on était sur un monstre".

Les violences, Camille Lellouche en subit au quotidien, "les violences psychologiques tous les jours, et physiques tout le temps, trois ou quatre fois par semaine" précise-t-elle à Sept à Huit.

Les séquelles physiques et psychologiques apparaissent sur son corps : elle perd puis prend du poids, elle tombe en dépression. Pendant ce temps, son compagnon dépense son argent, la trompe de manière régulière et parfois même devant elle rapporte LCI.

C’est notamment le fait de ne pas vouloir faire l’amour à son compagnon qui 'déclenche' le tourbillon de violences renseigne l’artiste de 35 ans. "Quand t’as quelqu’un (en face) de très costaud, t’as pas le choix. Quand tu fais 40 kilos, tu ne vas pas loin. On te tient, on t’empêche de respirer […] C’était mon premier amour alors le rapport au sexe, c’était très violent pour moi".

Elle se remémore également très bien une nuit où elle se refuse ce même homme : "Il m’insulte, il me met des droites dans tous les sens. Des coups de coudes dans le dos, et je commence à me pisser dessus. Je lui dis. Il répond 'je m’en fous'. Et il me roue de coups. J’avais un petit pyjama avec des oursons, j’étais jeune. Et j’ai dormi dans ma pisse, par terre, sur le sol, sur le plancher. L’humiliation la plus totale".

"Je pense qu’à ce moment-là, si j’avais eu une arme, je pense que je l’aurais tué. C’est très violent ce que je dis, mais c’est vrai" confie-t-elle.