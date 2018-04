Calvin Harris s'associe à Dua Lipa !

On connait Calvin Harris, ce célèbre DJ écossais a déjà travaillé avec les plus grandes, on se souvient de ses collaborations avec Ellie Goulding, Rihanna ou encore Katy Perry !

Pour son nouveau single, il s'adjoint les services de l'étoile montante de la pop britannique Dua Lipa !

Meilleure artiste britnannique solo et révélation de l'année aux Brit Awards, Dua Lipa a le vent en poupe et illumine de sa voix la nouvelle production du DJ !

Découvrez "One Kiss" tout de suite ci-dessous ou du lundi au jeudi dans le Tip Top La Quotidienne entre 19h et 20h sur Vivacité