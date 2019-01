Calvin Harris recrute Rag'n'bone man pour son nouveau tube en puissance !

Depuis ses débuts en 2007, le DJ écossais ne cesse de faire croître sa notoriété et son talent, à tel point que Calvin Harris est devenu aujourd'hui le producteur n°1 à un niveau mondial !

Pour s'en persuader, un petit coup dans le rétroviseur 2018 suffit pour voir qu'il a dominé les charts avec ses tubes "One Kiss" en compagnie de Dua Lipa et "Promises" avec la participation de Sam Smith !

Bien décidé à battre le fer tant qu'il est chaud, Calvin Harris entame 2019 sous les meilleurs auspices en publiant un nouveau single pour lequel il a recruté la révélation Rag'n'bone man à qui l'on doit le tube "Human".

Le fruit de leur collaboration s'intitule "Giant" et allie une fois de plus les rythmes ensoleillés de Calvin Harris à la voix chaude et puissante de Rag'n'bone man.

Découvrez ce carton assuré tout de suite ci-dessous !

Vous retrouverez également Calvin Harris dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !