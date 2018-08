Calvin Harris et Dua Lipa retrouve la tête du classement

Ça bouge cette semaine sur le podium! Snow Patrol, en tête samedi dernier perd 5 places et c'est donc "One Kiss" de Calvin Harris et Dua Lipa qui récupère la première place. Sur la deuxième marche, on retrouve Alice on the Roof qui gagne une place. Et Alvaro Soler fait son entrée sur le podium avec le titre "La cintura" après un saut de 3 places.

Côté rentrée et sortie : on dit aurevoir à Hoshi et sa marinière et bonjour à Jérémy Frerot!