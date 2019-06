Café : Quel effet quotidien sur notre organisme ?

Sans excès, le café vous veut du bien.Le caféier est originaire de l'Afrique orientale et des côtes de la Mer rouge. Il s'agit d'un arbre fruitier donnant naissance à des fleurs blanches puis de petits fruits rouges dont il faut éliminer la peau et la pulpe pour dégager les graines. Celles-ci sont ensuite lavées puis torréfiées.

Les effets de ce breuvage sur l'organisme sont complexes et divers, il est bon de démêler le vrai du faux et de prendre quelques précautions de consommation et d'usage.

La principale qualité du café : sa capacité à réveiller, à redonner rapidement du tonus.

Les premières graines sont vendues en Europe a des fins thérapeutiques sur la fin du 16ème siècle puis au 17ème. Leur prix élevé en réserve longtemps l'usage aux privilégiés, particulièrement les nobles. Vu son intérêt commercial, les Hollandais en introduisent la culture à Ceylan, en Inde, en Indonésie. Français puis Anglais les imitent aux Antilles. Les tavernes vendant des tasses de café se multiplient au 18ème siècle dans les pays européens.

Les bienfaits du café

Une consommation moyenne de trois tasses de café par jour permet de mettre à profit ses bienfaits. Au-delà, gare au danger ! Le café a des qualités revitalisantes et stimulantes sur l'organisme. Ces dernières lui permettent d'agir positivement à plusieurs niveaux.

Le café agit sur la mémoire à plusieurs niveaux. Il aurait pour effet de diminuer un peu les problèmes d'oubli liés à l'âge. Il permettrait également d'augmenter les qualités de notre mémoire à long terme.

C'est un véritable coup de boost. Le café est un anti-migraine efficace. Le plus souvent, on ne sait pas d'où vient cette douleur qui nous cause des maux de tête insoutenables. Le " petit noir " agirait directement sur les artères cérébrales et cela aurait pour effet de diminuer la douleur de nos migraines.

Le café est un excellent atout minceur. En effet, la caféine est conseillée dans de nombreux régimes, elle accélère la combustion des graisses, ce qui permet d'éliminer plus rapidement vos écarts alimentaires. Elle peut augmenter la dépense d'énergie de votre organisme pour brûler plus de calories de façon naturelle.

Une barrière contre les maladies

Le café diminue les risques d'un grand nombre de maladies : cancer de la prostate, de la gorge, de la peau, du foie ainsi que la leucémie, Parkinson et le diabète de type 2. Il faut garder en mémoire que ces résultats proviennent de sujets en bonne santé. Chez les fumeurs, par exemple, les effets sont moindres. Ces résultats contredisent la croyance qui attribuait pendant longtemps une augmentation des cancers chez les consommateurs de café.

Méfaits

Si le café a des effets positifs sur la santé, il a aussi des effets négatifs.

Selon certaines études, plus on consommerait de caféine, plus le risque de cancer de la vessie, du côlon et du rectum serait élevé.

La consommation abusive de café favoriserait la conjonctivite, la rhinite, l'asthme et la dermatite atopique. Elle augmenterait le taux de cholestérol, favoriserait l'hypertension, entraînerait des problèmes de pression oculaire chez les sujets à risque de glaucome. Elle augmenterait les risques de maladie coronarienne, de fausses couches et de naissances d'enfants mort-nés...

Consommer plus de 6 tasses par jour augmenterait risque d'hémorragies méningées chez les porteurs d'anévrisme cérébral.

Enfin, le café influe négativement sur la qualité du sommeil. Le café a des propriétés intéressantes au niveau médical. Mais comme toutes substances, mieux vaut toutefois ne pas en abuser et limiter sa consommation à 2 ou 3 tasses par jour.