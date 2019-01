Ca pue, c'est très cher... Mais c'est un fruit délicieux !

Un fruit qui vaut de l'or

Ca pue, c'est très cher... Mais c'est un fruit savoureux ! - © Tous droits réservés

Surnommé le "roi des fruits", le durian est très apprécié pour sa texture crémeuse dans toute l'Asie du sud-est.

Et si, lorsqu'il a une forme oblongue, il ne coûte que quelques dollars, il vaut une véritable fortune quand, à l'instar des spécimens ainsi mis en vente au prix unitaire de 14 millions de roupies (990 dollars) dans un supermarché de Tasikmalaya - une ville de la province de Java occidentale -, il est rond et appartient à la variété "J-Queen". Variété extrêmement rare et particulièrement aromatique.