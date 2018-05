Ca commence par moi... 365 façons de changer le monde !

Ca commence par moi, c'est quoi ? C'est un concept initié par Julien Vidal et structuré sur une plateforme internet, c'est une idée géniale qui invite tout un chacun à se réapproprier sa responsabilité citoyenne au quotidien pour un monde meilleur. Car OUI, le futur est en nos mains ! Et cela si simplement sous le label de l'amusement.

Qui n’a pas déjà entendu: " de toute façon, à notre niveau, nous ne pouvons rien faire, l’Etat et les grandes entreprises ne nous écoutent pas et ce sont ceux qui ont l’argent, donc le pouvoir "? Le projet " Ca Commence Par Moi " (CCPM) vient montrer que même si l’Etat et les grandes entreprises peuvent, par leurs actions, avoir une influence considérable sur nos vies, il appartient à chacun, dans leur quotidien, de prendre des décisions qui peuvent vraiment faire bouger les choses!



L'association de loi 1901 créée en février 2017 a pour but de participer à la construction d'un monde où les individus ont le pouvoir d’inventer une société plus heureuse, plus respectueuse de l’environnement et des individus. À travers différents outils, CCPM vise à redonner aux citoyens le pouvoir de changer le monde à leur échelle.