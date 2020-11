C'est pas fini, le débat : deux roues et quatre roues peuvent-ils cohabiter en harmonie sur les routes ?

Le mois de septembre a été meurtrier sur nos routes, le nombre de conducteurs de cyclomoteurs ont vu leur nombre de tués augmenter. Vias constate que les accidents impliquant un cycliste ont fortement progressé en Wallonie et à Bruxelles. Une cohabitation vélo, cyclomoteur et voiture est-elle possible ?

On en parle aussi ce mardi

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé que tous les passagers de ses vols internationaux devront prouver leur vaccination contre le covid. Faudra-t-il un vaccin pour monter dans un avion ? Faudra-t-il exhiber son carnet de vaccination pour vivre " normalement " ?

La secrétaire d’état régional à l’urbanisme veut à tout prix enlever la célèbre pub Coca Cola de la place de Brouckère à Bruxelles. Tout le monde n’est pas d’accord, d’autant plus que cette publicité rapporte 140 000 euros par an. Selon vous, faut-il enlever cette pub de la place bruxelloise ?

Les arnaques sont de plus en plus fréquentes, que ce soit par internet, par téléphone. Febelfin, la fédération du secteur financier et bancaire met en garde. Ne transmettez jamais vos données bancaires. Avez-vous constaté ce genre de tentative de fraude ? Êtes-vous assez vigilant ?

La ministre de l’éducation Caroline Désir insiste sur la nécessité d’enseigner l’histoire du Congo dès la deuxième secondaire. Certains enseignants estiment que c’est déjà le cas et qu’une modification du programme est inutile et même vexante. Faut-il enseigner l’histoire du Congo davantage et plus tôt ? A votre avis ?