"C'est pas du cinéma" : le podcast qui donne la parole aux personnes atteintes d'un handicap

C'est pas du cinéma : Angelina Bruno - Le handicap au cinéma ! - 06/10/2020 Angelina est une influenceuse montante, danseuse hip-hop, elle a tourné avec le rappeur BLACK M. Suite à accident de voiture, elle est amputée du bras droit. Elle nous explique les liens étroits et touchants qu’elle a pu établir entre le film "Une merveilleuse histoire du temps" et son parcours. Elle nous explique que le rêve, l’imaginaire est un moteur puissant pour sa motivation. "C'est pas du cinéma" est un podcast qui donne la voix aux personnes en situation de handicap. Dans leur représentation dans la fiction et les médias en général : quelles approches, quels chemins empruntent les cinéastes, les réalisateurs pour nous parler du handicap ? Le font-ils de manière réaliste ? Surhumaine ou misérabiliste ? Ces démarches sonnent-elles justes aux yeux des personnes concernées ? Écoutons comment les personnes handicapées se projettent dans les oeuvres audiovisuelles contemporaines. Au fil des épisodes, sur base d’extraits de films choisis, essayons de comprendre comment les grands thèmes de notre société qui se dit ‘normale’ se conjuguent avec cette autre normalité. Ce programme présente des sous-titres pour sourds et malentendants