Dès ce lundi 26 août, découvrez les nouveautés de la rentrée ! Du neuf et de l'innovant qui viennent renforcer les fondamentaux qui font battre le coeur de VivaCité. Viva la rentrée en toute complicité !

Pour cette rentrée 2019, on garde en matinée les émissions que vous aimez (Les Matinales, Le 8/9, C’est Vous qui le Dites, On n’est pas des Pigeons). Fanny Jandrain sera toujours le sourire de La récré de midi mais dans une version allongée puisqu’elle sera désormais à l’antenne de midi à 14h. Pour suivre, votre émission régionale Vivre Ici. A partir de 16h, on retrouve Quoi de neuf ?, avec, à la présentation, un nouveau venu sur VivaCité : Michaël Pachen, qui sera également le chef de bande des Nouveaux enfants de chœur, l’émission d’humour du dimanche matin, version renouvelée. De 18h à 19h30, Patrick Weber, entouré d’invités, vous proposera C’est pas fini, une émission interactive où l’on commentera les événements de la journée. Le vendredi, même horaire, Yes Week-End avec Thibaut Roland, un best of des meilleurs moments de la semaine sur VivaCité. Le lundi soir, place aux identités régionales avec Stoemp, Peket… et des Rawettes. Quant à Sylvie Honoré, elle proposera désormais en exclusivité sur le web les contenus qu’elle abordait dans La Vie du Bon Côté. Elle animera aussi désormais Viva Week-End, le samedi et le dimanche (6h-8h30).

En semaine

Le 8/9 - 08h-09h C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés L’émission entame déjà sa 9ème saison et le succès ne se dément pas ! Autour de Cyril en maître de cérémonie, et de Christophe Grandjean pour l’info, on retrouve toujours Jérôme de Warzée et son célèbre Cactus ainsi qu’une joyeuse bande de chroniqueurs. Aux côtés de deux nouveaux venus : Thibault Roland pour le sport et Bruno Tummers pour la musique, on retrouve avec plaisir Cathy Immelen pour l’actu cinéma, David Jeanmotte et ses conseils pour être bien, Jean-Luc Fonck et sa composition musicale surprise. Chaque jour, une personnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint l'équipe pour parler de son actualité.

La Récré de Midi - 12h-14h C'est la rentrée sur VivaCité ! - © Tous droits réservés C'est la rentrée sur VivaCité ! - © Tous droits réservés C'est la rentrée sur VivaCité ! - © Tous droits réservés Une heure de plus pour s'amuser deux fois plus ! L’émission, animée par Fanny Jandrain et sa petite bande va désormais se jouer de midi à 14h. Histoire de prolonger dans la bonne humeur cette pause de midi avec la formule gagnante : actualité légère, jeux, interaction avec les auditeurs, esprit bon enfant, sourire… Et avec Adrien Devyver et Kody.

Vivre Ici - 14h-16h C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés L’émission "Aller-Retour" est rebaptisée " Vivre ici ", un nom emprunté au site internet bien connu, mais elle garde un contenu propre ! 4 émissions simultanées sur le Hainaut, Liège, Namur-BW-Luxembourg et Bruxelles (avec un nouveau venu dès la mi septembre : Julien Sturbois). Le contenu sera résolument axé sur la vie des régions dans une approche en phase avec les préoccupations des auditeurs : vie pratique, activités récréatives ou culturelles, le tout dans un format allongé de 30 minutes par rapport à la saison dernière avec les RDV culinaires de Candice Kother, la présence régulière des éditrices de Vivre Ici ou encore des télés locales.

Quoi de Neuf ? 16h-18h C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Loin d’être un inconnu du paysage audiovisuel : Michaël Pachen rejoint la grande famille de VivaCité ! De la bonne humeur dans la voix, une expérience d’antenne impressionnante et une complicité à toute épreuve, il va désormais accompagner les auditeurs sur le chemin du retour pour leur (re)donner le sourire après leur journée de travail. Dans un véritable esprit de détente, cette émission propose un condensé d’actu, d’infos insolites, de musique et de quizz pour s’informer de manière ludique et décalée.

C'est pas Fini - Lundi à jeudi 18h-19h30 C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Du lundi au vendredi, Patrick Weber prendra les rênes du rendez-vous de fin de journée. Il y parlera de tout ! De l’actu, de la vie quotidienne, du foot, de l'environnement, de tout ce qui nous concerne et qui fait partie de nos vies. Patrick sera accompagné d’une bande de débatteurs qui analyseront des questions et répondront aux auditeurs. Parmi eux : Jean-Marc Gheraille, Emmanuelle Jowa et Anouk Van Gestel, journalistes chevronnés. Mais aussi Jean-Philippe Rivière, Renaud Duquesne et Nicolas Vanderstappen, avocats ou encore Philippe Boxho, médecin légiste, professeur à l’ULG. Et surtout: nos auditeurs qui seront au centre de l'émission. Ensemble, avec Patrick, ils reviendront sur les moments forts de la journée, en direct, dans la bonne humeur et dans l’échange d’idées. Sans langue de bois, bien sûr !

Yes Week-End - Vendredi 18h-19h30 C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Le vendredi, Thibaut Roland vous accompagne tout en drôlerie vers le week-end. De 18h00 à 19h30, il passe en revue les meilleurs moments de la semaine sur VivaCité : les imprévus sur antenne, les moments d'humour, les coups de gueule, etc. D'un ton léger, Thibaut revisitera la semaine écoulée tout en vous faisant découvrir les nouveautés musicales mais aussi les événements à ne pas manquer le week-end. Il ne sera pas toujours en studio mais bien là "où ça se passe"...

Stoemp, Peket… et des Rawettes - Lundi 19h30-22h C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Une émission qui met à l’honneur nos régions, notre patrimoine, nos traditions gastronomiques, les habitants, leurs langues régionales et leur humour ! Autour de Louise Moor, des chroniqueurs, représentant les différents dialectes de Wallonie et de Bruxelles, proposeront des sujets qui parlent de notre identité, de notre diversité, de notre fierté… de nous, de vous !

La Vie du Bon Côté en exclusivité sur le web ! C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Forte d’une communauté importante d’auditeurs et pour célébrer ses 10 ans, La Vie du bon côté, l’émission bien-être de VivaCité, va apparaître sous un autre format... Un format digital ! Sylvie Honoré proposera dorénavant en exclusivité sur le web les contenus qu’elle abordait l’après-midi dans son émission radio. A chaque semaine, son podcast de 30 minutes sur une thématique particulière avec un invité, et chaque jour, cette thématique déclinée en format court selon un axe plus particulier. Avec bien sûr toujours une importante interactivité puisque ces contenus seront prolongés par des conseils et des partages d’expériences sur le web et sur Facebook. Sylvie continuera également à organiser les activités labellisées La Vie du Bon côté comme les croisières et les café-rencontres.

Le week-end

Les nouveaux Enfants de Chœur -Dimanche 9h-10h30 C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés C'est la rentrée sur Vivacité ! - © Tous droits réservés Le rendez-vous d’humour du dimanche matin continue dans un concept novateur, plus jeune, plus audacieux et encore plus drôle. Pour entamer cette 10ème Saison, une toute nouvelle équipe de chroniqueurs à l’humour vif, incisif, rafraîchissant et espiègle s’empare du micro : Farah, Lucile Poulain, Julien Demarche, Pierre-Yves Wathour et David Bartholomé. Ils seront rejoints régulièrement par les "piliers" de l’émission : Dominique Watrin, Christophe Bourdon, Kody et Freddy Tougaut. Toute cette joyeuse équipe sera emmenée par une nouvelle voix : celle de Michaël Pachen. Mais cette année, l’émission innovera avec le "Biesse Jeu" imaginé par Christophe Bourdon : une question posée par l’animateur et quatre propositions de réponse, parfois des plus insolites, faites par les chroniqueurs. L’émission sera toujours enregistrée en public aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la rencontre d’un public nombreux et fidèle. Les prochaines étapes 2019 sont fixées à Ethe, Erquelinnes, Liège, Arlon, Celles-en-Hainaut, Remouchamps, Mariembourg et Quaregnon.