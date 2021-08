C'est la rentrée sur VivaCité : voici le nouveau programme riche et varié

Du rire, de la passion, de l'info, du bien-être, de la musique et du terroir, partout et n'importe quand ! Pour cette année 2021-2022, VivaCité se répand encore plus amplement sur les différents médias, tout en respectant son ADN de radio de proximité et le confort de ses auditeurs.

Faire rayonner les talents locaux, proposer des activités près de chez soi ou un peu plus loin, découvrir des sites touristiques, des recettes du terroir, des artisans… Michaël Pachen et Camille Delhaye emmènent les auditeurs, dans la bonne humeur, à la découverte des régions et de leurs atouts.

Et puis, nos chroniqueurs seront toujours de la partie : Véronique Liesse (nutritionniste et diététicienne), Virginie Hess (Raconteuse de nature) Patrice Goldberg (sciences et technologies), Alisson Delpierre (sport), Alexandra Hubin (psycho-sexo), Leïla Belkhir (point Covid).

VivaCité Matin (6h-8h), pour les auditeurs de la province de Namur, une émission pour tout savoir sur ce qui se passe près de chez soi…

Isabelle Verjans et Serge Othiers accompagnent et informent les auditeurs dès le saut du lit et sur le chemin du travail. Avec de multiples rendez-vous météo, info-trafic, infos culturelles et sportives de proximité, musique, détente... et 3 rendez-vous propres d’information à 6h30, 7h30 et 8h30. A l’instar d’autres matinales de VivaCité, VivaCité Matin sera retransmise prochainement en direct sur le nouveau media de proximité Boukè (ex Canal C).

Du lundi au vendredi de 6h à 8h en région namuroise.