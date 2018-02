BXXL a testé pour vous le restaurant La Brouette à Anderlecht

Chaque semaine en partenariat avec le guide delta, BXXL teste une table de Bruxelles. Cette semaine, l'équipe de BXXL s’est assise à la table du restaurant La Brouette, situé à Anderlecht.

Herman Dedapper est un chef passionné et passionnant. Accompagné par sa charmante épouse, la cuisine de " La Brouettte " est un moment de bonheur. De la vraie gastronomie française.

L'établissement est confortable, lumineux et décoré aux couleurs de Venise, une autre passion de Herman. L'accueil et le service sont impeccables.

Mention toute particulière à la carte des vins, réellement exceptionnelle (plus de 500 crus différents), qui propose de nombreuses découvertes, du Jura notamment.

Nous avons testé la formule lunch à midi pour 33 euros. Celle-çi comprend les amuse-bouches, l'entrée, le plat, le dessert et les mignardises. Chaque instant de ce lunch est un régal. Tout est parfait.

Il est possible d’organiser des buffets, banquets et réceptions de 20 à 60 personnes pour tous événements, congrès, réunions de famille, projections, conférences. Herman Deddaper donne aussi des cours de cuisine et d’œnologie, vous trouverez toutes les informations sur le site internet du restaurant.

Une adresse incontournable à Anderlecht, testée et approuvée par l'équipe de BXXL.