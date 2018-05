BXXL a testé pour vous le restaurant In De Molen

Avec notre partenaire le Guide Delta, l'équipe de BXXL s'est rendue cette semaine dans un ancien café de village qui a su conserver tout son charme, In de Molen, situé dans la périphérie Sud / Sud-Ouest de Bruxelles, à Lembeek.

C'est au pied du moulin d'Hondzocht que Philippe, le patron de l'établissement, nous a ouvert les portes de sa brasserie. L'endroit possède un cachet avec sa décoration et ses ameublements ( boiseries au plafond, publicités anciennes, ...). Vous y trouverez des plats authentiques de la cuisine française et belge. Le cadre est convivial et décontracté.

Ici, tout est fait " maison ", sauf le pain. Croquettes de crevettes et fromage délicieuses. L'une des spécialités ? L'américain moulu minute ! Vous y mangerez également des carbonnades à la délicieuse bière du Moulin ou encore un hamburger à la façon Paul Newman au fromage de Chimay, un feuilleté de poularde aux champignons sauce mousseline, des moules, du gibier, ... Les portions sont généreuses.

Grande terrasse pour les beaux jours et grand parking aussi. Le coucher de soleil est offert par la maison.