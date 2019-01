BXXL a testé pour vous la brasserie The Spoon à Ganshoren

Chaque semaine, BXXL teste une table de Bruxelles en partenariat avec le Guide Delta.

La brasserie The Spoon est située au premier étage d'un bâtiment ce qui lui permet d'avoir une très belle vue sur l'Avenue Charles-Quint de Ganshoren. Tout de suite, nous avons été séduits par le cadre du restaurant qui est très chic et raffiné.

Au menu, vous trouverez un large choix de viande, pavé de bœuf, entrecôte irlandaise, magret de canard. On y sert aussi des préparations de homard du vivier, des huîtres ainsi que divers poissons. Dans les assiettes, on retrouve la fraîcheur et la qualité du bon produit que le patron Daniel Ulaj a lui-même choisi avec soin. Pas une pièce servie au restaurant n'a pas été sélectionnée personnellement par lui.

Un brunch de luxe le dimanche matin

Pour les amateurs de brunch, The Spoon c'est l'endroit où aller! Tous les premiers dimanches du mois, vous pourrez y déguster à volonté et pour 35€/personne (hors boissons) un brunch de luxe! Buffet chaud, buffet froid, huîtres, saumon bellevue, ... Un petit conseil, pensez à réserver car le brunch a du succès et est souvent complet plusieurs semaines à l'avance.

Pour les amoureux, The Spoon propose aussi un menu spéciale Saint-Valentin le soir du 14 février. Le chef vous a concocté un menu 6 services pour 78€/personne composé de croustillant de foie gras d’oie, de terrine au saumon, de Saint-Jacques et d'autres mets délicieux! L'ambiance sera assurée par Dan Peeters, qui chantera les plus belles chansons d'amour.

The Spoon, une brasserie testée et approuvée par BXXL, située Avenue Charles-Quint 365, 1083 Ganshoren.