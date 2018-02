BXXL a testé pour vous "Beerstorming"

Le cadre

Petite bulle de bois et verre au design épuré et située sur la chausée d'Alsemberg à Saint Gilles, la micro-brasserie de Beerstorming attire directement l'attention.

La décoration a été réfléchie avec soin, tout à fait raccord avec le design et logo de la marque. Design et chaleureux, l'endroit est des plus agréables et on s'y sent tout de suite bien accueilli.

L'atelier de brassage

La première étape c'est de refléchir/ "beerstormer" avec le groupe sur la couleur, le gout et le taux d'alcool que l'on veut donner à la bière.

Ici, la seule limite est votre imagination. Bière au piment, infusée au thé, goût poivre, toutes les idées peuvent fuser.

Evidemment, Arthur et Yorick, nos deux hôtes veillent toujours à nos guider dans nos idées et conseiller dans les décisions cruciales pour la création de notre bière. C'est à ce stade qu'on se rend compte que les combinaisons sont infinies et que chaque bière créée peut -être unique.

Ensuite, place au brassage de la bière en elle-même. Yorick, le brasseur, se charge de calculer les quantités des différents ingrédients et nous offre la possibilité de les ajouter nous-mêmes dans la cuve. Une fois la dernière étape , il n'y a plus qu'à laisser reposer et rendez-vous dans deux mois pour découvrir le résultat!

Le petit plus, précisons-le, c'est que la soirée est open-bar. Vous avez donc accès aux six bières du moment créées lors d’ateliers et brassins précédents.

Les prix

Une petite idée du package. Pour 85 euros par personne :



- Participation au cours d'initiation au brassage

- Réalisation d'un brassin de 75l pour lequel vous aurez décidé de son nom, type, degré d'alcool et gout

- Partage de tapas et d'un repas avec le groupe

- Growler (1,89l) rempli de la bière de votre choix qui sera rempli deux mois plus tard de la bière que vous avez brassée

- Participation de votre bière à un concours dans lequel un jury élit chaque trimestre la meilleure bière. La gagnante est ensuite commercialisée à plus grande échelle



En conclusion, Beerstorming, Chaussée d'Alsemberg numéro 65 à Saint-Gilles, une adresse testée et approuvée par BXXL!