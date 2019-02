BXXL a testé pour vous "Au Grand Forestier" à Watermael-Boisfort

Avec notre partenaire le Guide Delta, BXXl a testé pour vous " Au Grand Forestier " situé avenue du Grand Forestier 2, 1170 Watermael-Boitsfort.

Ouverte en avril 2015, cette magnifique brasserie se trouve dans un bâtiment de caractère (celui de l’ancien Bol d’Air) entièrement rénové, remeublé et redécoré avec beaucoup de talent et de goût. Le cadre est superbe avec ses grandes baies vitrées au milieu des arbres. Le Chef, Jeremy Herregodts, réalise des plats en privilégiant des produits de saisons et ultra frais. Ici, pas de sous-vide ni de surgelés, œufs de poules belges élevées en liberté, … À sa carte, les classiques du genre: toast aux champignons, filet américain, grillades de viande et de poisson, salades, omelettes…, le tout parfaitement exécuté. Le service est impeccable et souriant. Petit plus pour la terrasse chauffée et ouverte toute l’année, et si vous circulez en voiture, notez que le parking est aisé.

Une adresse à tester absolument !