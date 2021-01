Buzz de Bernie Sanders : plus d’un 1,8 million de dollars reversés à des organisations caritatives

Le sénateur américain Bernie Sanders a profité de l’immense buzz créé autour de lui pour récolter plus d’1,8 million de dollars. Et ce, grâce aux ventes des produits estampillés de la photo hilarante détournée aux quatre coins du monde dont il a fait l'objet.

C’est la photo qui a enflammé ce début d’année sur le web et les réseaux sociaux. Seul, emmitouflé les bras croisés lors de l’investiture de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis, Bernie Sanders se retrouve dans l’objectif du photographe Brendan Smialowski de l’AFP.

Assis jambes croisées, mine renfrognée et affublé de grosses moufles, le sénateur du Vermont a déclenché une marée de photomontages humoristiques, qui, plus d’une semaine plus tard, battent encore leur plein.

Dans un communiqué, on apprend que cinq petits jours ont suffi pour lever pas moins d’1,8 million de dollars (soit, 1,5 million d’euros) à partir de la multitude de produits dérivés disponibles sur le site web de l’ex-candidat progressiste à la présidentielle. T-shirts, pulls et autres produits, mis en vente le 21 janvier au soir par son équipe de campagne, ont été épuisés en seulement trente minutes. Idem en ce qui concerne la seconde salve d’articles ajoutés le week-end, rapporte le communiqué.

Jennifer Elis, enseignante de 42 ans et conceptrice des moufles désormais célèbres, a reçu elle aussi en l’espace de deux jours seulement plus de 13.000 demandes de fans, désireux de s’octroyer les moufles, créées sur base de laine et de bouteilles recyclées.