Seconde boisson la plus consommée dans le monde après l’eau, le thé possède de nombreux bienfaits. Réputée pour ses propriétés diurétiques, antioxydantes et anti-inflammatoires, cette boisson miraculeuse a récemment fait l’objet d’une étude visant à étudier son action sur les maladies cardiaques et les risques d’accident vasculaire cérébral. Ainsi, boire du thé au moins 3 fois par semaine réduirait les risques du consommateur d’y être un jour confronté.

UNE PROTECTION NON NÉGLIGEABLE SUR LE LONG TERME

Buvez du thé vert, vous vivrez plus longtemps ! - © SERGII IAREMENKO/SCIENCE PHOTO L - Getty Images/Science Photo Libra

Il est ressorti de l’étude que les amateurs de thé vert enregistraient un risque moindre de 20% de maladie cardiaque et d’AVC, un risque moindre de 22% de maladie cardiaque létale, et un risque abaissé de 15% de mort toutes causes confondues par rapport aux consommateurs occasionnels et non-consommateurs.

Ainsi, les chercheurs ont estimé que les amateurs de thé développaient en moyenne un accident vasculaire cérébral ou une maladie coronarienne 1,41 an plus tard et qu’ils vivaient 1,26 année de plus que ceux qui ne buvaient pas ou peu de thé. Des chiffres qui encouragent fortement à la consommation !

Le docteur Dongfeng Gu insiste sur la nécessité de la consommation sur le long terme : “Des études sur les mécanismes ont suggéré que les principaux composés bioactifs du thé, à savoir les polyphénols, ne sont pas stockés à long terme dans l’organisme. Ainsi, la consommation fréquente de thé sur une période prolongée peut être nécessaire pour l’effet cardio protecteur.”