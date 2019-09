Bruxelles devient la capitale de la mixologie

Pour la troisième année consécutive, le Brussels Cocktail Week fera de Bruxelles la capitale de la mixologie. Du 15 au 22 septembre, retrouvez la compétition nationale du meilleur barman (bartender) et du meilleur cocktail, des masterclass, des rencontres avec des professionnels de la mixologie et une semaine sous le goût de la fête.

Sophie Barrière et Leslie Moreau veulent mettre à l'honneur via cet événement, créé en 2016, la scène cocktail belge et ses talents. Un événement qui n'a pas tardé à susciter l'engouement puisque les dernières éditions ont rassemblé pas moins de 8000 curieux !

Le Brussels Cocktail Week a pour but de prouver que la scène cocktail belge n'a rien à envier aux grandes villes ! L’occasion aussi de découvrir un bon nombre d'établissements et événements au cœur de Bruxelles.

Les nouveautés 2019

Cette année, la Brussels Cocktail Week promet pas mal de nouveautés.

On retrouve par exemple une compétition nationale du meilleur bartender (barman) et du meilleur cocktail arbitrée par des journalistes, influenceurs et photographes. Mais aussi, un parcours est organisé dans les bars de Bruxelles, mais aussi à travers la Wallonie et la Flandres.

Infos et programme complet sur la page Facebook : https://www.facebook.com/BrusselsCocktailWeek/