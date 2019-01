Bruxelles au cœur des enjeux climatiques

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- Le Soir: ' Des soirées pour que Wikipédia manque un peu moins de nanas"

' 90 % L’immense majorité des contributeurs de l’encyclopédie en ligne est constituée d’hommes. 281.119 D’après les derniers chiffres publiés en janvier 2019, le Wikipédia en anglais comptabilise 281.119 notices de femmes. Pas si mal ?

- La DH : '70 000 manifestants, une véritable lame de fond pour sauver la planète'

Le fin et froid crachin typiquement belge n’a pas dissuadé les citoyens de venir marcher en nombre, ce dimanche, à Bruxelles, pour la lutte contre le réchauffement climatique.

- Sud Presse: " Des produits Mars ont disparu des rayons"

Les magasins veulent acheter aux marques leurs produits à des prix toujours plus bas pour en faire profiter ensuite leurs clients. Mais cette guerre impacte de plus en plus le consommateur.

- L'Avenir : 'Les Politiques face à une marée montante"

70 000, ce n’est pas un succès. C’est mieux. C’est un phénomène de masse et la démonstration d’une solide détermination. Surtout la seconde fois, si on y ajoute le crachin dominical… Cette fois, lespolitiques n’ont plus le choix!