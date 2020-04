Bruel atteint par le coronavirus: "J'ai vraiment passé un sale moment"

C'est lors d'une interview accordée à nos collègues de franceinfo que Patrick Bruel s'est confié: "J’ai eu un peu peur à un moment donné". Confiné à Paris, le chanteur a partagé son combat de derniers jours contre cette maladie.

Si Patrick rassure son état de santé actuel, il affirme être passé par tous les états et avoir "vraiment passé un sale moment" à cause du coronavirus. Désormais et comme il nous le confiait dans Le 6-9 Ensemble en début de semaine, il veut se tourner vers l’avenir. "On ne sort pas indemne d'une telle histoire, d'une telle aventure, d’une telle tragédie".

Tiens, si on se donnait rendez-vous dans quelques semaines quand tu cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir? Stand Up!