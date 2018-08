Brocantes de ce week-end en province de Liège

Rosoux-Crenwick : Brocante vide grenier - Samedi 18 août

5 éme brocante vide grenier petite restauration prévue

Organisateur : comité Fêtes Rosoux

Prix d'un emplacement : 2 euros 3 mètres

Nombre d'exposants : 100

Rue Désiré Lismonde,Place de L'Eglise - 4257 Rosoux-Crenwick

Horaire : 07:00-18:00

Berloz : Brocante vide grenier - Samedi 18 août

4éme brocante vide grenier Rosoux,

Ce samedi 18 août 2018 de 6h30 à17h (Place de l'Eglise)

Nombre d'exposants : 100

Place de l'Eglise Rosoux à Berloz

Horaire : 06:30-17:00

Les petites puces d'Angleur - Du samedi 18 au dimanche 19 août

Nombre d'exposants : 20

Rue vaudrée 13 à Angleur

Horaire : 08:00-16:45

Modave : Vide dressing de marques enfant et adulte Mini prix - Du samedi 18 au dimanche 19 août

Plus de 3500 vêtements de marque pour enfants de 0 a 16 ans fille et garçon + adulte homme et femme de xs a xxl bcp de choix aussi sac foulard divers objets de tout

Nombre d'exposants : 5

Rue des communes de Strée 16/1 à Modave

Wandre : Vide-grenier de la rentrée - Samedi 18 août

Bar et petite restauration sur place

Nombre d'exposants : 8

Chemin des Wandjons (rue de Visé à hauteur du 832) à Wandre

Horaire : 09:00-16:00

Spa : Brocante autour du Lac de Warfaaz - Dimanche 19 août

Transfert de la Brocante Hebdomadaire de Spa en raison des Rétrofolies.

Restauration et plaine de jeux à proximité de la brocante

Nombre d'exposants : 100

Route du Lac de Warfa à Spa

Horaire : 07:00-17:00

Grivegnée : BC BELLEFLAMME - Dimanche 19 août

7ième brocante du bc Belleflamme.

Nombre d'exposants : 250

Rue Nicolas Spiroux, 102 à Grivegnée

Horaire : 06:00-17:00

Crisnée : ODEUR (crisnee) 20 eme BROCANTE - Dimanche 19 août

bar et petite restauration

Nombre d'exposants : 180

Rue j. hamels et rue de herstappe à Crisnée

Horaire : 08:00-18:00

Latinne : Brocante de Hosdent-Latinne - Dimanche 19 août

Petite restauration sur place réservée au comité organisateur, bar, cette brocante se situe dans le cœur du village de Braives un endroit à découvrir

Nombre d'exposants : 200

Thier des broux à Latinne

Horaire : 06:00-19:00

Pepinster : Brocante aux articles de sport - Dimanche 19 août



Nombre d'exposants : 30

Rue Jean Simon à Pepinster

Horaire : 08:00-12:00