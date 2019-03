Brocantes, Bourses, vide-dressing dans notre région

Voici l'occasion de faire de bonnes affaires

Brocante, vêtements, jouets se déroulera dans la salle couverte des Genets, au n° 2 A de la rue, sous l'égliseà Liège (quartier de Ste Julienne à Liège, à proximité du centre sportif Naimette-Xhovémont - bus 23);

le vendredi 22 mars de 18 H à 21 H;

le samedi 23 mars de 10 H à 18 H;

le dimanche 24 mars de 10 H à 16 H

Samedi 23 mars traditionnelle Foire aux vélos de l’Ecole Marcel Thiry de Mehagne située dans la commune de Chaudfontaine.Cette foire est axée sur l’achat et la vente de vélos pour toutes catégories d’âges. Vous y serez accueillis entre 9h et 12h pour l’enregistrement des vélos. Ceux-ci seront mis en place dans la salle d’exposition et vendus par les organisateurs eux-mêmes. Le public aura accès à la vente entre 13h et 16h30.

Bourse aux vêtements " Printemps - Eté ", articles de puériculture et jeux d'extérieur " à Remouchamps dimanche 24 mars de 10h à 12h

Vous y trouverez: des Vêtements printemps-été et de sport pour enfant de 0 à 18 ans , Vêtements de grossesse Du matériel de puériculture Des jeux d'extérieur Des jeux pour bébé

Où ? Salle de l'école Saint Raphaël Avenue de la Porallée 40 Remouchamps

Grande Brocante en salle à Visé samedi 23 & dimanche 24 mars de 10h à 17h - Les exposants du samedi sont différents de ceux du dimanche - Nombre d'exposants : 100- Au profit de l Asbl les pattes sans collier- Nombre d'exposants : 100 - Prix de l'entrée : 1 € - Où : Rue de la croix rouge 27 à Visé

Brocante à l'école communale de Blegny dimanche 24 mars de 8h à 13h - Une trentaine d'exposants vous attendent avec des Vêtements, objets divers, bar et petite restauration - Lieu: Espace Simone Veil à Blegny

Brocante du printemps à Marchin -dimanche 24 mars de 6h à 17h

Restauration

Nombre d'exposants : 120

Où :Place de Belle Maison et place Burton à Marchin