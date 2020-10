Britney Spears se dévoile 'au naturel' sur Instagram mais inquiète ses fans

"Instagram versus Réalité ! Je voulais vous montrer ce à quoi je ressemble vraiment au quotidien ! Je peux manquer de confiance en moi quand on prend des photos de moi et que je ne suis pas prête. Je fais tellement d'efforts pour mon apparence. Mais vous savez, parfois, cela fait du bien de ne pas essayer et de faire tomber ses barrières de temps en temps. Cela demande beaucoup de force de faire ça !" a-t-elle commenté.

Alors que de nombreuses stars prennent position dans la campagne électorale américaine sur les réseaux sociaux , Britney Spears crée elle la panique chez ses fans sur Instagram. La star de la pop américaine aux 200 millions d'albums vendus dans le monde s'est dévoilée le 5 octobre sur son compte avec des photos d'elle vêtue d'un jean retroussé, d'une chemise à carreaux, en Birkenstock aux pieds et sans maquillage, en plein changement d'ampoule dans son hall d'entrée, pour montrer à ses fans que look elle présente "au quotidien".

Les fans pas convaincus

Mais son public n'apparaît lui pas convaincu par la nouvelle. D'autant plus que le mouvement #FreeBritney ne s'est pas essoufflé, de nombreux fans estiment qu'il ne s'agit pas de leur idole. "On dirait que ce n'est pas vrai", "Vous ne pouvez plus me convaincre que ce compte est tenu par Britney" encore "Ce n'est pas elle" pouvait-on lire en commentaires.

On rappelle que depuis 2007 et son célèbre rasage des cheveux à la tondeuse, Britney Spears, qui souffrait de troubles psychologiques, est sous la tutelle de son père, Jamie. Elle ne déciderait plus de sa vie, y compris sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle les fans réclament que l'artiste américaine vive désormais librement. Cette mise sous tutelle devait s'arrêter le 19 août mais a été reportée au 21 février 2021 selon Entertainment Tonight, date à laquelle l'interprète de ...Baby One More Time pourrait enfin être 'libérée' de toute relation Toxic.