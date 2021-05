Brad Pitt obtient une grande victoire dans son procès face à Angelina Jolie

Il revendiquait la garde partagée de leurs six enfants et a eu gain de cause à ce sujet dans son procès entamé face à Angelina Jolie a dévoilé TMZ. L’actrice et mannequin de 45 ans souhaitait quant à elle la garde exclusive de Maddox, 19 ans, Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 14 ans et les jumeaux Vivienne et Knox âgés de 12 ans. Seul l’aîné, majeur, n’est pas concerné par la décision. L’ex-couple doit encore s’entendre sur le partage de leurs biens dans ce long procès .

D’après une source proche de l’acteur de 57 ans, ce dernier serait "fou de joie" du verdict rendu par le tribunal de Los Angeles. "Brad essayait juste de passer plus de temps avec ses enfants – et il est clair qu’Angie a fait tout son possible pour éviter cela. Ce procès a duré plusieurs mois et il y avait une tonne de témoins, d’experts, de thérapeutes et d’autres personnes qui ont été avec les enfants et autour d’eux, et la décision s’est basée sur cela" affirme une autre source au média people Page Six. Angelina Jolie avait notamment accusé son ex-mari de violences conjugales aurait tenté à maintes reprises d’éloigner Brad Pitt de ses enfants, ce qui a pu jouer en sa défaveur rapporte Paris Match. La star de Seven et Fight Club aurait été un père bon et attentif avec ses enfants selon les déclarations d’experts et de proches des Brangelina rendues au juge.

►►► À lire aussi : Leonardo DiCaprio offre des millions pour une maison luxueuse à l’unique femme de sa vie

Couple le plus glamour d’Hollywood jusqu’à leur divorce demandé en 2016 par Angelina, on imagine mal comment ils pourraient se réconcilier comme l’ont récemment fait Jennifer Lopez et Ben Affleck, à nouveau ensemble 17 ans après leur précédente relation.