Brad Pitt, aperçu en fauteuil roulant, à quelques jours de présenter les Oscars

Selon les informations du média people Page Six, il aurait été admis le 14 avril pour un rendez-vous dentaire sans en connaître le détail de l’opération. Mais que les fans se rassurent, ce déplacement en fauteuil roulant ne serait qu’une pure précaution, la chaise roulante étant obligatoire pour tout patient ayant fait l’objet d’une anesthésie pour éviter tout accident en sortant de la clinique explique Le Figaro.

Brad Pitt est censé devoir co-présenter dans dix jours la 93e cérémonie des Oscars aux côtés d’Harrison Ford, Reese Whiterspoon et d’autres lauréats de l’édition précédente comme Joaquin Phoenix et Renee Zellweger.

L’an dernier, l’acteur et producteur de 57 ans avait gagné l’Oscar du Meilleur acteur masculin dans un second rôle pour Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino.