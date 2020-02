BR-Performance : "Les automobilistes débrident leur moteur pour réduire la consommation"

De plus en plus d’automobilistes font débrider le moteur de leur voiture pour avoir plus de puissance. À la sortie du garage, les voitures ne sont pas assez puissantes ? L'expert du débat : Bruno Lermusiau, ingénieur automobile chez BR-Performance.

De plus en plus d’automobilistes font débrider le moteur de leur voiture pour avoir plus de puissance. À la sortie du garage, les voitures ne sont pas assez puissantes ? Un député a alerté sur le développement des centres qui proposent de débrider les moteurs des voitures permettant d’en augmenter la puissance, c’est à lire dans les éditions de Sudpresse. De plus en plus d’automobilistes font le choix de débloquer la limite fixée par le constructeur qui utilise le même moteur dans des modèles différents mais en adapte la puissance électroniquement. La modification de la configuration du moteur n’est pas détectable au contrôle technique, peut annuler votre assurance si ce n’est pas signalé et peut entraîner des problèmes de freins ou de pneus. À la sortie du garage, les voitures sont-elles assez puissantes ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission...

"Je triche un peu en débridant le moteur mais il y a beaucoup d'avantages" Christophe de Neupré fait partie des automobilistes qui ont débridé le moteur de leur voiture : "J'ai débridé le moteur de ma voiture. [...] Il faut savoir que la plupart des véhicules ont des moteurs qui sont bien plus puissants à l'origine et sont bridés par la fiscalité belge. On parle de légalité mais où est-elle ? C'est uniquement parce que le législateur a décidé qu'on pouvait taxer abusivement l'automobiliste qu'on va trouver ça légal ! Quand vous avez un moteur de 2 litres ou de 2,2 litres chez Mercedes, qu'il soit configuré en 2 litres ou en 2,2 litres et qu'il y a une différence de 40 chevaux, cette différence est notable au niveau de la taxe de la mise en circulation mais au final, c'est exactement le même moteur. [...] Je suis malhonnête mais je considère que l'État l'est déjà alors qu'il surtaxe un utilisateur qui travaille et qui en paie déjà beaucoup. [...] Je ne vole personne : j'ai payé ma voiture et ma taxe de mise en circulation !". Quant à Philippe de Trooz, il a débridé sa camionnette car cela engendre plusieurs avantages : "J'ai débridé ma camionnette suite aux nombreux problèmes que le garagiste ne parvenait pas à résoudre. Ensuite, quelqu'un m'a suggéré l'idée de débrider ma voiture. [...] Celui qui l'a fait m'a bien demandé de ne rien dire aux assurances. [...] Je ne l'ai pas encore signalé... C'est vrai, je triche un peu mais il y a d'autres avantages. C'est plutôt positif de faire ça car ma camionnette est plus souple, quand elle est chargée elle ne traîne pas, je consomme moins... Pour moi, c'est une question de confort et ma camionnette a aussi moins de problèmes".

"Je leur dis de le signaler à la DIV et surtout à l'assurance !" Bruno Lermusiau, ingénieur automobile chez BR-Performance, est intervenu en tant qu’expert à ce sujet sur notre antenne : "Quand des automobilistes débrident leur moteur, je leur dis d'aller le signaler à la DIV et surtout à l'assurance". Pour notre expert, ce n'est plus la vitesse qui pousse les automobilistes à débrider leur moteur : "La vitesse était le principal facteur il y a 20 ans mais la mentalité a totalement changé ces dernières années. Avec les contrôles de vitesse et les radars, cela devient de plus en plus difficile de rouler vite en Belgique. [...] Quand les gens partent en voyage, on sent que la voiture est lourde et qu'elle n'a pas la puissance qu'elle avait à l'époque. Les automobilistes le font surtout pour retrouver l'agrément de conduite qu'ils avaient avec les moteurs de cylindrée. Un aspect qui joue un rôle de plus en plus important de nos jours, c'est la consommation du carburant. Quand on débride le moteur, il y a une baisse de la consommation. Avant, 90% des demandes étaient faites pour la vitesse et 10% pour la consommation. Aujourd'hui, c'est l'inverse !" Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites".