Bons plants parfums

Femme d'aujourd'hui"LES ESSENCES ESTIVALES SE MANIFESTENT SURTOUT LE SOIR LORSQU'ON S'ATTARDE SUR LA TERRASSE"

Le jardin plaisir des yeux est une évidence. Et si on y ajoutait le bonheur olfactif ?

Du parfum puissant des bulbes aux senteurs capiteuses ou vanillées d’arbustes comme le lilas, l’hamamélis ou la clématite, il y en a pour toutes les saisons. Voici nos préférées.

Fruits rouges, poire, pain, violette, amande, musc, anis, résine, pomme… Délicates, les fragrances des innombrables variétés de roses offrent une gamme in?nie de nuances. Pour un jardin parfumé, le rosier est à consommer sans modération sous ses différents formats?: arbustif, grimpant, miniature, couvre-sol, buissonnant. Les variétés remontantes ?eurissent plusieurs fois de juin à octobre. Les non remontantes ne portent qu'une ?oraison (mai-juin en général), souvent plus abondante. Coups de cœur olfactifs?: la plupart des roses anglaises 'David Austin', les 'Albas', les Damas, les création André Eve ('Château de Rivau', 'Red parfum'…), • Dès février, les narcisses donnent le ton avec leurs nombreuses variétés. • Pour leur faire écho, les jacinthes orientales exhalent une sublime senteur mêlant «?note ?eurie et tige froissée?». Elles ?eurissent durant le mois de mars. • Faut-il évoquer l’odeur d’enfance, si tendre, douce et… ?eurie du lilas qui embaume nos jardins dès le mois d’avril?? • Avec sa note hésitant entre le muguet et la rose, le sillage de la pivoine est à la hauteur de son très joli plumage?: élégant et plutôt léger. Plus soutenu sans être écœurant, celui de sa variété arbustive ‘Sang lorrain’ est l’un des plus séduisants.