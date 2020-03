Bonne nouvelle : les pépiniéristes livrent chez vous, ça c'est "chou" !

Quelle belle nouvelle en ce temps de confinement. Les envies de jardiner étaient déjà bien en germe, le soleil de ces derniers jours titillait tant nos envies, le calendrier des plantations c’était lui aussi mis en éveil et pourtant… Quelle frustration pour beaucoup d’entre nous. Débuter les semis et plantations au potager, c’était un peu cuit. On était fin prêt avec toute la tribu familiale sauf que, confinement oblige : pas de fournitures accessibles. Notre mise au vert prenait du coup de mauvaises couleurs et faisait carrément grise mine.

Et bien ça, c’était AVANT !

Les horticulteurs, pépiniéristes et les jardineries se mobilisent pour remettre du baume en nos coeurs, et pour remettre de la couleur en nos jardins. Tous nos projets peuvent ainsi reprendre vie et espoir ! La plupart d’entre eux proposent la livraison à domicile – dans le respect des règles d’usage en cette période de crise sanitaire, ça va de soi !

On vous parlait du projet de création d’un carré potager, voilà une perspective qui reprend un nouvel envol. C’est donc le moment, c’est l’instant, on retrousse nos manches et go, c’est parti.

