Bonne nouvelle : dès mars 2018, les contenus vidéos disponibles sur la plateforme Auvio seront accessibles dans tous les pays de l’Union Européenne.

Créé en avril 2016, le portail RTBF Auvio permet à ses utilisateurs de profiter des contenus audios et vidéos de la RTBF, en direct ou en replay. C’est un point d'accès unique pour voir et écouter, revoir ou réécouter un très large choix de contenus. C’est également une plateforme qui vise à fidéliser les utilisateurs en leur faisant découvrir toute la richesse des contenus proposés par la RTBF. Mais sa croissance est loin d’être terminée et promet encore quelques belles surprises aux utilisateurs de contenus digitaux.

À partir du 21 mars prochain, l’accès aux contenus vidéos proposés par la RTBF sera désormais possible dans l’Union Européenne. Le géoblocage des contenus vidéos, source d’insatisfaction numéro une sur Auvio, sera supprimé pour les résidents belges voyageant dans l’Union Européenne. Vous partez en Espagne ? Pas de soucis, vous pourrez continuer à suivre votre programme préféré en direct ou en replay même à l’étranger, pour autant que vous vous trouviez dans un pays membre de l’Union Européenne !

Pour assurer cette étape importante dans la mise à disposition du contenu au-delà des frontières belges, à partir du 19 février, l’accès à la plateforme Auvio, en Belgique et à l’étranger, nécessitera la création d’un compte utilisateur. C’est aujourd’hui déjà le cas pour l’accès à l’ensemble des contenus ‘Live’. À noter qu’à l’étranger, pour s’assurer que vous êtes bien résident belge (obligation imposée par le " Règlement Européen relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne dans le marché intérieur "), un SMS contenant un code vous sera envoyé sur votre numéro de téléphone belge lors de votre première authentification à Auvio. Ce code devra être encodé une et une seule fois pour pouvoir accéder aux contenus digitaux.

Cette authentification obligatoire et totalement gratuite permettra également d’offrir à l’utilisateur une recommandation personnalisée en fonction de ses intérêts et préférences. En d’autres termes, d’une offre générale pour tous la RTBF proposera de plus en plus une offre personnalisée et assurera ainsi un meilleur service à destination de son public.

Quant à la protection des données personnelles lors de cette authentification et par après, le nouveau règlement européen " Règlement général sur la protection des données " (RGPD) a pour objectif principal de protéger la vie privée des citoyens européens dont les données privées sont collectées, stockées et traitées par les entreprises. La RTBF s'engage à respecter ce règlement et assure donc de manière transparente une parfaite sécurisation dans la gestion des données personnelles de tout utilisateur. Sans oublier, que les données personnelles sont consultables, effaçables facilement et à tout moment par l’utilisateur et ne pourront être cédées à des tiers uniquement moyennant l’accord explicite des personnes concernées. Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous référer à la charte d’utilisation des données : https://www.rtbf.be/charte