Bombaye : Du pré à la bouche

Au cœur du village de Bombaye (commune de Dalhem), la boucherie à la ferme du Pré à la Bouche vous propose des viandes et préparations, issues directement l’élevage de Brigitte et Daniel. Profitez-en pour effectuer un petit tour du village qui compte de très belles anciennes fermes magnifiquement entretenues. Et c’est dans cette bâtisse, datant du 18ème siècle, qui était jadis une exploitation agricole familiale qu’est installée cette boucherie charcuterie.

Le décor est donc planté…

Et c’est dans une ancienne grange, entièrement réaménagée que la boucherie est installée et c’est là que Brigitte et Daniel vous proposent des viandes et préparations produites sur place sans colorant ni conservateur et provenant d’animaux élevés en pleine nature.

L’infrastructure est composée d’un fumoir, de deux chambres froides, d'un atelier réfrigéré pour la découpe des carcasses et d'un second, notamment, pour la fabrication de charcuteries.

Vous voulez dire que tout est fait maison ?

Vous ne pouvez pas mieux dire car les bêtes sont élevées à la ferme avec de l’alimentation produite sur place, les animaux sont envoyés à l’abattoir après avoir bien pris le temps de se faire car ici, pas de dopant de quelle que sorte que ce soit. Ensuite les carcasses reviennent à l’atelier pour y être transformées en morceaux de viande et en charcuteries diverses.

Qu’est-ce qui a motivé ce couple à se lancer dans un tel projet ?

En 2016, désireux de produire et manger des aliments dont l’origine et la qualité sont connues et contrôlées, Brigitte et Daniel ont décidé d’ouvrir leur propre boucherie alimentée de viandes provenant de leur élevage. Pour y arriver, Brigitte a suivi une formation en boucherie et Daniel a relancé son activité d’éleveur. A eux deux, ils gèrent le processus complet de production de la viande de bœuf. Il faut dire que Brigitte connaît la chanson car elle est responsable d’ateliers chez Detry, une société qui produit une large gamme de charcuteries et de salaisons à Aubel.

Mais ce qui fait le goût de la viande, c’est aussi l’alimentation des animaux …

La qualité du produit final passe effectivement par l’alimentation des animaux. C’est pourquoi, le couple a choisi de faire fonctionner la ferme en autonomie fourragère. Les bovins profitent de pâturages bios durant la période estivale et sont exclusivement nourris d’herbe et de foin en période hivernale.

Ils ne vendent que du boeuf ?

Pas du tout, ils transforment aussi des porcs, quant à eux, sont principalement nourris de sous-produits de laiterie (petit lait, bas beurre...) et qui proviennent d’un autre élevage que nous avons déjà visité : la boucherie des Amarelles.

Et puis, il y a aussi les poulets élevés chez eux et les bonnes poules qui donnent des œufs bien frais et savoureux.

Un petit plus ?

Leur devise peut-être :" Produire, transformer, vendre ", tandis que " Qualité, choix, fraîcheur ", c’est leur engagement !

Carte de la boucherie

La boucherie " Du Pré à la Bouche " vous propose :

De la viande de bœuf, issue d'un croisement judicieux Blanc Bleu x Blonde d'Aquitaine x Pie Noire

De la viande de porc, produite par un partenaire

De la volaille

De la charcuterie (pâté, saucisson, pain de viande, tête de veau...)

Des préparations traiteur (boulette sauce tomate ou lapin, lasagne, vol au vent...)

Des assortiments & colis barbecue

Du pré à la bouche

Daniel & Brigitte Piron - Beckers

Rue de l’Eglise 13, 4607 Bombaye

+32 (0) 495 57 46 98

+32 (0) 494 72 56 06

Ouvert les jeudis et vendredis de 8h30 à 18h.

Le samedi entre 8h et 13h.

