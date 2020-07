Boire de l'eau chaude : une source Bien-Etre et Santé

Car une consommation régulière d’eau froide ou glacée ferait descendre la température corporelle soudainement et ferait ralentir le métabolisme. Au niveau de la digestion, l’estomac évacue très rapidement un aliment ou une boisson glacés car le froid est une agression. Mais ce passage rapide entraîne la fuite des aliments insuffisamment digérés pour être rejetés, et leurs apports nutritionnels avec !

C’est pourquoi même en été, les Chinois consomment chaud et continuent de boire de l’eau chaude. Car la température corporelle a tendance à augmenter avec la chaleur et ingérer des aliments ou des boissons trop froids provoque une trop grande agression à l’estomac.

Boire de l’eau chaude chaque jour est d’une très grande efficacité pour entretenir notre état de santé et contribue à éliminer les diverses toxines qui entravent le bon fonctionnement de notre organisme, comme le précise le Centre International d'acupuncture et de Médecine Traditionnelle Chinoise -(ciamtc.com)

L’eau chaude nous aide à éliminer plus facilement les toxines de notre organisme et active la circulation , stimule notre système immunitaire , a une action favorable sur notre système digestif, facilite l’activité cérébrale tout en apaisant le système nerveux et tonifie les muscles .

L'eau chaude améliore donc la circulation sanguine et ainsi le bon fonctionnement des muscles et du systèmes nerveux.

L’eau est l’élément le plus réceptif. Par conséquent, Elle agit comme un grand récepteur d’énergie. Elle a aussi des propriétés thermodynamiques distinctives. L’eau chaude stocke une quantité énorme d’énergie calorique, qu’elle transfère au corps. L’impact de l’eau sur le corps est direct et puissant comme le souligne "santeplusmag"

Les 6 bienfaits de l'eau chaude pour notre santé

temporary-20200717015836 - © Letizia McCall - Getty Images

1- L’eau chaude nettoie le tube digestif :

Un verre d’eau chaude pris le matin aide à nettoyer le corps des toxines.

L’eau et les liquides décomposent la nourriture dans l’estomac. L’eau chaude décompose les aliments encore plus rapidement, les rendant plus faciles à digérer.

Le fait de boire de l’eau froide durant ou après les repas, peut durcir l’huile contenue dans les aliments et créer ainsi un dépôt de graisses dans l’intestin. Boire de l’eau chaude aide à digérer surtout à la fin d’un repas.

En effet, lorsque l’eau chaude coule dans le tube digestif, elle dissout les impuretés pour mieux les éliminer. Avec une meilleure assimilation, une excellente élimination, et une bonne prévention de la formation d’un amas de toxines et déchets, La digestion se trouve améliorée.

2- L’eau chaude lutte contre la constipation

Le manque d’eau est responsable de douleurs et difficultés à la selle. Boire un verre d’eau chaude à jeun stimule les mouvements des intestins et lutte contre la constipation en décomposant les produits alimentaires ingérés. Avec ce simple geste, la constipation ne sera qu’un lointain souvenir.

3- L’eau chaude soulage la douleur

L’eau chaude est considérée comme le remède le plus puissant pour soulager les douleurs des règles et les maux de tête. La chaleur de l’eau a un effet calmant et relaxant sur les muscles des abdominaux. L’eau chaude est efficace pour soulager spasmes et crampes. L’effet de la chaleur augmente le flux sanguin et relâche les muscles tendus.

4- L’eau chaude aide à perdre du poids

Si vous êtes au régime, boire un verre d’eau chaude à jeun peut vous aider à perdre du poids. L’eau chaude augmente la température du corps ce qui augmente le métabolisme. Ceci permet au corps de brûler plus de calories et aux reins de fonctionner encore mieux.

Un verre d’eau chaude avec du citron aide à décomposer le tissu adipeux et la graisse de l’organisme.

5- L’eau chaude améliore la circulation sanguine

Quand vous buvez un verre d’eau chaude, les dépôts de gras dans le corps sont éliminés en même temps que les dépôts dans le système nerveux. L’eau chaude élimine les toxines qui circulent partout dans le corps et améliore ensuite la circulation sanguine. Ceci en détendant les muscles.

La chaleur et le liquide facilitent l’ouverture de tous les canaux de circulation et la dissolution des impuretés accumulées.

6. L’eau chaude lutte contre le vieillissement prématuré

La présence des toxines dans le corps favorise le vieillissement prématuré. Boire de l’eau chaude élimine ces dernières et répare les cellules de la peau en augmentant son élasticité.

Pour profiter des bienfaits de l'eau chaude, il est conseillé de la boire chaque matin nature ou avec du jus de citron. Ne buvez jamais de l’eau bouillante, elle peut détruire les tissus de la bouche et de l‘œsophage. Ne commencez jamais cette cure sans consultation de votre médecin traitant si vous êtes sous traitement. Elle pourrait avoir un impact sur l'efficacité de vos médicaments.

La médecine ayurvédique recommande de bouillir l’eau pendant 10 minutes. Cette action permet d’éliminer les excès des dépôts de minéraux et des impuretés, augmente la légèreté de l’eau et son effet nettoyant.