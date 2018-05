Blegny : À la soupe !

Le plateau de Herve au printemps, c’est juste un ravissement pour les yeux entre les prairies vallonnées et les arbres en fleurs. C’est là, que François Benoît s’est installé dans un vaste appartement lumineux où il concocte des soupes maison qu’il vend ensuite, entre autres, sur les marchés.



François est donc un bon amateur de soupe ?

Effectivement et il tient cela de sa maman qui lui a transmis sa passion de la cuisine et quelques astuces pour bien réussir sa soupe. Il n’en fallait pas plus pour que notre homme se lance dans la confection de soupe à plus grande échelle… Il y a 5 ans, il a créé son bar à soupe mobile : le Royal Soup.

C’est quelque chose qu’il a appris sur le tas ?

Oui car François n’est pas cuisinier et comme il le rappelle : pour faire de la soupe pas besoin d’être un chef. Comme il le fait remarquer, il n’a pas la technique des cuisiniers pour nettoyer les légumes et les débiter mais qu’à cela ne tienne, cela ne l’empêche pas de préparer de succulentes soupes.

Qu’ont-elles de si particulier ses soupes ?

D’abord et avant tout, elles sont confectionnées à partir de légumes et de fruits frais. Ici, pas question de travailler avec du surgelé. Lorsque c’est possible, il se sert de productions locales. Ajoutez à cela que tout est travaillé à la main dans une cuisine " comme à la maison " sans additifs ou colorants. Mais le must, ce sont les recettes originales développées par notre homme.

Il n’y a pas que de la soupe aux poireaux ?

Bien loin de là ! Je vous donne quelques exemples : velouté de tomates, pommes et ricotta ou la soupe light de brocolis et poivrons verts ou encore petits pois et menthe, patates douces, carottes et curry… Les recettes changent en fonction des fruits et des légumes de saison et, chaque semaine, il propose au moins trois nouvelles recettes. Et en été direz-vous ? Pas de problème car à côté des soupes chaudes, il décline aussi des versions à consommer froides.

Et d’autres aux fruits ?

Oui car les il aime mélanger légumes et fruits mais il confectionne également des soupes froides de fruits qui sont proches du smoothie. Bref, il ne manque pas de créativité. Cette semaine, il vous propose entre autres une soupe à l’ail des ours !

Où peut-on le retrouver ?

Il faut que je vous explique que pour François, c’est une activité complémentaire car il travaille de nuit à la Lorraine (Derkenne). C’est ainsi qu’il peut être présent sur les marchés d’Aubel le dimanche et de Herve, le samedi et le mercredi au Pôle Images à Liège. Mais vous pouvez également le solliciter pour toute demande particulière et ce, qu’elle que soit la quantité. C’est ainsi qu’il peut arriver avec son bar à soupe lors d’une fête de famille, une communion… Mais aussi sur le parking de votre entreprise… Sur les marchés, vous pouvez en consommer directement au bol ou l’emporter à la maison.

Royal Soup, bar à soupes mobile : 0494 671 707