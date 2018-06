Blanche nous plonge dans l'univers de "Virgin Suicides" pour son nouveau clip...

Après City Lights, qui avait été tourné au Collège du Christ-Roi d'Ottignies, Blanche revient avec un clip très différent pour son nouvel single "Wrong turn"...

Un clip inspiré des films en huis-clos avec des jeunes filles comme 'Virgin Suicides', 'Mustang' ou encore 'Canines'. Le réalisateur du clip Nur Casadevall s'explique sur le site Musiekplease :

C’est un monde avec ses propres règles et sa propre réalité. Blanche et ses amis essaient de s’échapper de cet endroit. Elles traversent les différents couloirs, les différentes pièces et le jardin. Mais quand elles atteignent finalement la limite, elles réalisent qu’elles flottent dans l’espace. Il n’y a pas d’échappatoire. Elles sont piégées.