Bien s’alimenter, c’est se respecter.

Geneviève Zoppas - coach - formatrice et organisatrice de "La grande journée de l' Estime de Soi" qui se déroulera ce dimanche 20 octobre à Liège - au Palais des Congrès nous alimente de ses judicieux conseils.

Comment faire en sorte de cultiver ce bon rapport que l'on a avec la nourriture pour être dans la bonne énergie du corps et du mental ?

Alimentation et estime de soi... tout est lié !

La manière dont nous nous nourrissons est intimement liée à l'image que nous avons de nous, à notre confiance en nous, à la façon dont nous nous traitons.

L’estime de soi : c'est la conscience qu’on a de sa valeur

La Confiance en soi : c'est la conscience d’avoir toutes les ressources nécessaires pour faire face à une situation.

Quand on n’a pas une bonne estime de soi, qu’on n’a pas confiance en soi, nous sommes souvent soumis aux émotions négatives (peur, angoisse, …). Ce sont des émotions que nous avons souvent tendance à apaiser avec de la nourriture. Evidemment, on va choisir de préférences des aliments " réconfort ", gras et/ou sucrés... Ce serait mal se connaître !