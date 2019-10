Bien gérer son frigo pour mieux conserver ses aliments

On ne met pas tout, n’importe où et n’importe comment dans son frigo. Pour éviter de gaspiller votre nourriture et donc votre argent, il suffit de suivre ces quelques règles, ces quelques trucs et astuces :

On ne met pas tout !

En général les aliments vendus non réfrigérés ne se mettent pas au frigo : les œufs, les fruits comme les poires, les pommes, les fraises, les cerises, les pêches, les melons, les courges les navets… l’huile d’olive (froide, elle se fige), la charcuterie sèche et non tranchée ( se conserve dans un endroit frais), les pâtes à tartiner, les confitures…



Certains aliments se détériorent au frigo :

Les bananes (elles noircissent plus vite au frigo)

Les concombres (il flétrit plus vite)

Le chocolat

Les pommes de terre

Les tomates ( elles perdent leur goût, leur saveur)

…



On ne met pas n’importe où !

Chaque denrée alimentaire a sa température de conservation idéale :

LA ZONE LA PLUS FROIDE (ENTRE 0 °C ET 3 °C)

Produits frais :

• les viandes et les poissons crus,

• la charcuterie, les jus de fruits frais,

• les produits à décongeler.

LA ZONE FRAÎCHE (ENTRE 4 °C ET 6 °C)

Restes de repas cuisinés

• les viandes et les poissons cuits,

• les fruits et légumes cuits,

• les pâtisseries, les sauces, les fromages

frais, les produits laitiers, la crème fraîche…

LE BAC À LÉGUMES : ENTRE 6 °C ET 8 °C

• les fruits et légumes frais, les aromates

• les fromages à pâte dure.

LA PORTE DU FRIGOS : LA ZONE TEMPÉRÉE : ENTRE 6 °C ET 10 °C

Denrées peu sensibles (car les températures fluctuent en ouvrant le frigo) :

• le lait,

• les oeufs,

• le beurre,

• les confitures et compotes entamées,

• les condiments en bocaux,

• les boissons,

• les vinaigrettes, mayonnaise, ketchup, moutarde…

On ne pas n’importe comment !

Emballez toujours vos aliments entamés ou les restes de plats cuisinés dans

des boîtes hermétiques réutilisables fermées. Evitez le papier aluminium et le film alimentaire afin de

limiter les déchets.

Pensez à placer les produits à dégeler sur une assiette afin de ne pas salir votre frigo et risquer de

contaminer les autres aliments.

