Beyonce & Jay Z sortent un album surprise ensemble !

C'est hier soir à Londres à l'occasion de leur tournée "On the run tour II" que Beyonce & Jay Z ont annoncé la parution d'un album surprise disponible immédiatement sur la plateforme Tidal de Jay Z !

Habitués des campagnes de communication savamment orchestrées, le couple a également sorti une vidéo tournée au Louvre dans le plus grand secret sur laquelle on peut notamment les voir poser devant La Joconde !

Enregistré ensemble, cet album de 9 titres sort sous leur véritable patronyme The Carters et s'intitule "Everything is love"

Découvrez-en sans plus attendre le premier extrait "Apeshit" à l'univers très rap ci-dessous !